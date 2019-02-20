В Дагестане закрыли дело о нападении на православный храм

В Дагестане закрыто уголовное дело по нападению на православный храм Георгия Победоносца в Кизляре. Главной причиной для этого стала смерть подозреваемого. В годовщину нападения следователи раскрыли подробности уголовного дела.

Как сообщил «Комсомольской правде» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Республике Дагестан Расул Темирбеков, нападавший 22-летний Халил Халилов был радикальным исламистом.

— Молодого человека на преступление никто не вербовал. Он не состоял в запрещённых в России террористических группировках, например ИГИЛ. Не давал никаких клятв. Следствие установило, что нападение на православный храм было его личной инициативой. Радикальные идеи и способы их осуществления молодой человек почерпнул в социальных сетях и на запрещённых форумах в интернете, — сообщил собеседник «КП».

После нападения было возбуждено уголовное дело по факту убийства пятерых прихожанок. Однако после выяснения всех обстоятельств и мотивов преступления следователям пришлось его закрыть в связи со смертью подозреваемого.

— Расследование установило все детали нападения. Халилов был единственным виновным, сообщников у него не было. Поэтому уголовное дело было закрыто, — резюмировал глава пресс-службы дагестанского Следкома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/640099" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Кизляре: 22-летний дагестанец, убивший 5 человек, планировал устроить бойню в православном храме.Очевидцы расстрела прихожан храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляр уверяют, что жертвами 22-летнего преступника могли стать десятки человек, среди которых были беременные женщины и дети.

Напомним, что нападение на храм Георгия Победоносца в Кизляре произошло год назад 19 февраля. Вооружённый помповым ружьём Халилов ворвался на территорию церкви под конец торжественного богослужения в Прощённое воскресенье. Люди начали выходить из храма, где их и поджидал вооружённый маньяк. 22-летний радикалист стал методично расстреливать толпу.

В тот день людей спасли казак Сергей Пресняков и блаженная нищенка Ирина Мелькомова. Женщина бросилась на террориста и начала лупить его сумочкой, призывая остановиться. После недолгой борьбы она упала замертво, но её храбрость выиграла время для других прихожан.

Сергей Пресняков был безоружен, но услышав выстрелы оставил семью в укромном месте и понёсся навстречу опасности. Он успел отвлечь террориста пока другие закрывали двери храма. И ещё несколько минут оскорблял боевика, называя его трусом и отвлекая внимание от беззащитных женщин и детей, оставшихся в соборе. Через несколько минут благодаря его помощи приехавшие на место полицейские и бойцы Росгвардии смогли найти и уничтожить террориста.

В тот страшный день под пулями погибло пять женщин. Ещё четыре человека получили различные ранения, но врачам удалось спасти их жизни. Во вторник в храме прошла панихида по убитым. Люди вспоминали доблесть героем и несли цветы к могилам похоронных на территории церкви Георгия Победоносца жертв теракта.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Трагедия в Кизляре: 22-летний дагестанец, убивший 5 человек, планировал устроить бойню в православном храме

Жертв могло быть больше, но преступнику не удалось ворваться в церковь (подробности, видео, фото, радиопередача).

Во время расстрела в храме Кизляра людей спасли казак и блаженная нищенка

Прихожане с голыми руками бросились на вооруженного отморозка (подробности, видео, эксклюзив «КП»).