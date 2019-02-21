На Ставрополье 19-летний цыган похитил 16-летнюю невесту

На Ставрополье возбуждено уголовное дело из-за похищения 16-летней девушки. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, главным подозреваемым считается 19-летний цыган.

По информации ведомства, днем 12 февраля нынешнего года молодой человек похитил девочку-подростка прямо из ее дома в Михайловске. Парень очень хотел жениться на своей возлюбленной, но ее родители были против их связи, ведь их дочке еще совсем мало лет и она даже не окончила среднюю школу. Да и достойный выкуп за невесту цыган выплатить не мог.

Парень похитил невесту из ее дома. Фото: СУ СКР по СК

Получив отказ на свадьбу, Ромео решил действовать по старым кавказским традициям и просто похитил девушку. Вот только родители столь страстный поступок не оценили и написали заявление в полицию.

По предварительным данным, подозреваемый мог увезти девушку в Астраханскую область, однако точное местонахождение молодых людей неизвестно.

Следователи просят помощи в розыске парня и похищенной им девушки. Всех, кому что-либо известно о влюбленной парочке, просят позвонить по телефону (8 865-53) 6-02-22 или в полицию по номеру 02.

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