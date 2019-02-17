2019-02-17T16:31:21+03:00
Происшествия

В Ингушетии 23-летний жених украл 33-летнюю невесту, а ее семья обратилась в полицию

Теперь парню грозит реальный срок в колонии
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
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В Ингушетии история любви закончилась заявлением в полицию. 23-летний Абдулкарим влюбился в Лейлу с первого взгляда и девушка ответила взаимностью на его пылкие чувства. Молодого человека не остановило даже то, что возлюбленная была старше его на целых десять лет.

Абдулкарим набрался смелости и отправился к родителям Лейлы, чтобы получить благословение на брак. Вот только те посчитали парня слишком молодым и отказали. И это несмотря на то, что по ингушским меркам Лейла уже считается старой девой.

Горячий кавказский парень не стал долго печалиться из-за отказа и просто вспомнил о старых традициях: он украл Лейлу прямо с ее рабочего места. Впрочем, девушка и не сопротивлялась.

Несмотря на то, что по ингушским традициям воровство невесты считается равносильным официальной женитьбе, родственники решили бороться за Лейлу до конца. Родной брат девушки уже обратился в полицию и написал заявление о похищении. Теперь Абдулкариму грозит реальный срок в колонии, а не медовый месяц.

Напомним, не так давно один неудачливый влюбленный также решил похитить невесту во Владикавказе. Вот только что-то пошло не так и девушку дважды уронили. Впрочем, серьезных травм она не получила и все закончилось свадьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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