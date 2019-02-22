2019-02-22T12:26:05+03:00
Общество

Замглавы антикоррупционного отдела МВД Северной Осетии попался на взятке в 6 миллионов

Ради задержания полковника сотрудники ФСБ оцепили целый квартал
Андрей ЗОБОВ
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Полковник отдела по противодействию коррупции попался на шестимиллионной взяткеПолковник отдела по противодействию коррупции попался на шестимиллионной взяткеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии сотрудники ФСБ поймали на взятке заместителя главы антикоррупционного отдела главного управления МВД республики. По данным двух источников «КП - Северный Кавказ», её размер составил 6 миллионов рублей.

— Задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия — Алания полковник полиции Альберт Козонов. Его взяли в четверг, 21 февраля. Сотрудники ФСБ оцепили целый квартал, от улицы Пушкинской до Ватутина, — сообщил один из собеседников «КП».

Оказалось, что полковник, в чьи непосредственные обязанности входит борьба с коррупцией в полиции сам стал брать «на лапу».

— Размер взятки просто огромный — 6 миллионов рублей. Его задержали с поличным во время передачи денег, — уточнил другой источник.

В официальных структурах задержание не отрицают, но комментировать отказываются. В управлении ФСБ республики сообщили, что официальная информация появится только после вынесения процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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