Замглавы антикоррупционного отдела МВД Северной Осетии попался на взятке в 6 миллионов

В Северной Осетии сотрудники ФСБ поймали на взятке заместителя главы антикоррупционного отдела главного управления МВД республики. По данным двух источников «КП - Северный Кавказ», её размер составил 6 миллионов рублей.

— Задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия — Алания полковник полиции Альберт Козонов. Его взяли в четверг, 21 февраля. Сотрудники ФСБ оцепили целый квартал, от улицы Пушкинской до Ватутина, — сообщил один из собеседников «КП».

Оказалось, что полковник, в чьи непосредственные обязанности входит борьба с коррупцией в полиции сам стал брать «на лапу».

— Размер взятки просто огромный — 6 миллионов рублей. Его задержали с поличным во время передачи денег, — уточнил другой источник.

В официальных структурах задержание не отрицают, но комментировать отказываются. В управлении ФСБ республики сообщили, что официальная информация появится только после вынесения процессуального решения.

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