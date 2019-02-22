Глава Ингушетии назвал Сталина "врагом номер один"

За день до 75-летия со дня депортации ингушского и чеченского народов, выступая перед журналистами, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил: Иосиф Сталин - "враг номер один".

- Депортированные народы, в том числе и я, ваш покорный слуга, считаю Сталина врагом номер один для нашего народа, которые пережил тяжелейшие испытания в ссылке, - сказал глава республики.

С февраля 2017 года в этом регионе официально запрещено увековечивать память руководителю Советского государства. В преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты местного парламента единогласно в первом же чтении приняли соответствующий законопроект. По нему нельзя устанавливать бюсты и памятники в честь Иосифа Виссарионовича, присваивать имя Сталина селам и улицам и даже вывешивать плакаты с его изображением.

Как пишут историки, 23 февраля 1944 года больше 91 тысячи жителей Ингушетии насильно выслали в Казахстан и Среднюю Азию. Предлогом стало обвинение в "измене Родине". Почти половина населения республики погибла тогда от лишений. И коснулась депортация не только ингушей, но и других народов Северного Кавказа (более 60 национальностей).

В этом году в память о трагических событиях прошлого в Ингушетии проведут различные мероприятия и благотворительные акции. Отдельно по поручению Евкурова на площадке мемориального комплекса установят машину ГАЗ-20 М "Победа". На этом автомобиле уроженцев республики возвращали из Казахстана домой на Кавказ.

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