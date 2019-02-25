«Я превращаюсь из фрика в человека»: «Синтоловый качок» ляжет на операцию из-за тяжелого воспаления

Пятигорский фрик Кирилл Терёшин ляжет на операционный стол из-за сильнейшей интоксикации организма. В ближайшее время молодой человек лишиться своего главного символа — перекачанных маслом «рук-базук». После этого «синтоловый качок» обещает «превратиться из фрика в человека», пойти в зал и даже начать спортивную карьеру.

Нескончаемая температура, боль и колоссальные проблемы со здоровьем наконец заставили Кирилла Терёшина признать свою ошибку. Пятигорский фрик решился на кардинальный шаг — удаление своих легендарных дутых бицепсов. Уже два месяца парень сидит на мощнейших препаратах, растворяющих тромбы — иначе не один врач не согласиться оперировать «синтолового качка».

Синтоловый качок рассказывает о предстоящей операции.

— Вот уже больше двух месяцев я колю себе лекарства и пью таблетки. Всё потому, что у меня в руках есть тромбы, которые мешают удалить масло. Мне ещё на них посидеть полгода, и когда врачи увидят, что тромбы уменьшились, мне будут резать бицепсы, — рассказал Терёшин подписчикам в социальных сетях.

Постоянные проблемы со здоровьем и общение со со спортсменами позволили фрику осознать свою ошибку. После операции Кирилл собирается полностью изменить свою жизнь и стать настоящим качком.

— Меня ждёт тяжелейшая операция на руки. После этого мне нужно будет заниматься в зале. Всё как положено: тренировки, правильное питание. Цель — докачаться до 110 килограммов. Возможно даже буду готовиться и участвовать в настоящих боях. То есть меня ждёт трансформация из фрика в человека, — заявил «синтоловый качок».

Синтоловый качок намерен превратится из фрика в человека .

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