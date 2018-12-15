2018-12-15T12:05:46+03:00
Общество

«Синтоловый качок» медленно умирает: Терешин попал в больницу из-за «рук-базук»

Молодому человеку пришлось уехать на «Скорой» со съёмочной площадки
Андрей ЗОБОВ
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«Синтоловый качок» рискует расстаться с жизнью из-за «рук-базук»«Синтоловый качок» рискует расстаться с жизнью из-за «рук-базук»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пятигорский фрик Кирилл Терешин, более известный как «синтоловый качок» попал в больницу. Закачанное в знаменитые «руки-базуки» масло даёт о себе знать — парень не расстаётся с высокой температурой и всё чаще попадает в руки врачей.

Сам Кирилл старается скрывать своё плохое самочувствие, но на этот раз сделать этого не удалось — у Терешина было слишком много очевидцев. «Синтоловый качок» находился на съёмочной площадке. Фрик станет героем нового клипа Султана Урагана с недвусмысленным названием «Базуки». Об этом дутый качок сам сообщал в своём Instagram.

Однако, по информации собственного источника «Комсомольской правды», на съёмках парень почувствовал себя плохо. У Кирилла поднялась температура — для него уже традиционно. Но, видимо, на этот раз ситуация была по-настоящему серьёзной, ведь вскоре его забрали на «Скорой».

«Синтоловый качок» рассказал, что готов удалить «базуки» и отказаться от славы.

В больнице «синтоловый качок» надолго не задержался, да и врачи ничего нового парню сказать не могут: он постоянно обследуется, понимая серьёзность ситуации. Удалить отравляющий организм раствор, который некоторые, по незнанию, называют синтолом, невозможно. На самом деле, в руках Терешина обычная смесь масел, приготовленная на собственной кухне в Пятигорске — на настоящий синтол у молодого человека денег не было.

Фрика множество раз обследовали авторитетные врачи, и все они, как один, сказали, что яд глубоко проник в ткани, вызвав воспаление и фиброз. Волокна мышц «базуки» разрослись, соединившись с отравой. Единственный шанс фрика — ампутация, которой он всё ещё наивно надеется избежать. Врачи дают другие прогнозы: если ничего не менять, через некоторое время у недальновидного парня может начаться некроз тканей, который грозит не только удалением рук, но и смертью. И чем дольше Кирилл игнорирует симптомы, тем опаснее ситуация.

В это время сам «синтоловый качок» продолжает развлекаться: хвастается новыми девушками, которые приходят к нему только чтобы откусить небольшой кусок его популярности, и снимается с другими фриками. Так, на съёмках нового клипа Султана Урагана он встретился с Ильёй Бомбером, известным своими татуировками на глазах, экс-участницей проекта «Дом-2» Ритой Керн, знаменитой своей огромной силиконовой грудью, и другими «коллегами», кардинально изменившими свою внешность. Сам создатель клипа подчёркивает, что ролик призван заставить задуматься людей, которые идут на опасные эксперименты ради внимания окружающих и недолгой славы.

Признавать необходимость удаления «базук» Кирилл не торопится Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Признавать необходимость удаления «базук» Кирилл не торопитсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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