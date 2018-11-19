«Синтоловый качок» готов отказаться от славы и удалить «руки-базуки»

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин рассказал, что состояние его здоровья может заставить отказаться от «рук-базук», принёсших ему известность и славу. Об этом пятигорский фрик рассказал в собственном Instagram.

По словам Терёшина, средняя температура его тела колеблется от 37 до 38 градусов, а результаты анализов показывают удручающие результаты. Всё чаще парень задумывается, понимая что его организм находится на пороге катастрофы.

— Запомните ребят, самое главное — это здоровье, — обратился Кирилл к своим подписчикам в Instagram. — Я буду очень рад, чтобы мне до конца всё это («руки-базуки», — прим.ред.) убрали, и наконец наладились мои анализы. У меня всё уже есть, больше мне не надо. Берегите здоровье!

Напомним, что первые шаги на пути к оздоровлению организма Кирилл сделал летом, когда «качка» впервые можно было встретить в спортзале. Тогда Терёшин сообщил, что решил накачать ещё и реальные мышцы. А около месяца назад он решился удалить импланты из «ног-ракет». Кажется, молодой человек, наконец, начал понимать, что затея превратить себя в синтолового монстра, «существо» и «ошибку природы», как называл свою метаморфозу сам фрик, может стоить ему жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678438" frameborder="0"></iframe> «Синтоловый качок» рассказал, что готов удалить «базуки» и отказаться от славы.

Сам Кирилл уже добился всего, чего желал — сейчас он часто выступает на вечеринках в столичных клубах, ведёт прибыльный инстаграм и недавно окончательно переехал из Пятигорска в Москву. Парень имеет существенный успех у девушек. Несмотря на то, что его невеста Олеся Малибу в последний момент сбежала, Терёшина постоянно видят в обществе новых очаровательных дам. Несмотря на то, что они, очевидно, пытаются воспользоваться популярностью фрика в своих целях, сам Терёшин с удовольствием тискает красоток и выглядит совершенно удовлетворённым подобным образом жизни. Остаётся гадать, сможет ли теперь фрик решиться на удаление своего главного символа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678438" frameborder="0"></iframe> «Синтоловый качок» рассказал, что готов удалить «базуки» и отказаться от славы.

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