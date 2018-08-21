"Синтоловый качок" снял секс-видео с экс-участницей "Дома-2"

СЕГОДНЯ 13:57 2018-08-21T14:04:13+03:00

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"Синтоловый качок" снял интимное видео с экс-участницей "Дома-2" Олесей Малибу и тут же разместил его в своем аккаунте в Инстаграм. Впрочем, девушка была совершенно не против подобного "слива" ее личной жизни, так как сама не стесняется делиться с подписчиками подобными кадрами.

В подписи к ролику Кирилл Терешин рассказал о том, что многие девушки не подходят ему по статусу.

- Бывают моменты, когда я даже отказываю девушкам в сексе, так как мне многие девушки не по статусу, мне стыдно просто будет, девушка должна быть красивая, с сиськами, попой и с характером, - написал фрик.

Впрочем, сама Олеся Малибу продолжает отказывать своему жениху в сексе и заявляет, что в постель с ним ляжет только после регистрации в ЗАГСе и венчания в церкви. А сейчас у них только "петтинг на базуке".

Что это за новый вид "удовольствия" девушка продемонстрировала прямо за столиком кафе. Звезда нескольких реалити-шоу забралась на Терешина и начала призывно на нем извиваться. "Синтоловому качку" подобное поведение невесты пришлось по вкусу.

- Олеся Малибу - моя девушка номер один. Видите, она мне даже "яблоки" свои дает, сочные, - прокомментировал ситуацию фрик, прижимаясь лицом к груди возлюбленной.

Напомним, эта парочка фриков уже неоднократно заявляла о серьезности своих отношений и даже обещала поклонникам трансляцию со своей свадьбы, которая должна была состояться уже в августе. Вот только Терешин и Малибу так и не дошли до ЗАГСа. Возможно, это связано с тем, что "Руки-базуки" так и не подарил невесте бриллиантовое кольцо и букет из сто одной розы, как та просила.

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