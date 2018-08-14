"Синтоловый качок" решил стать участником "Дома-2"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-14T08:51:35+03:00

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"Синтоловому качку" стало скучно на просторах социальных сетей и он решил хайпить уже на федеральном телевидении. 22-летний фрик из Пятигорска Кирилл Терешин записал видеоролик, в котором сделал сенсационное заявление о своем намерении стать участником рейтингового реалити-шоу!

- Скоро я приеду на "Дом-2" и наведу порядок!, - сообщил Кирилл "руки-базуки" Терешин подписчикам.

Подписчики этому заявлению удивились, ведь "синтоловый качок" вовсю планирует свадьбу со своей возлюбленной Олесей Малибу и вряд ли у парочки получится поддерживать отношения, если парень будет находиться на проекте.

Однако многие фанаты уверены, что Малибу и Терешин смогут сохранить свою любовь, ведь Олеся сама была участницей реалити-шоу "Дом-2", а также нескольких подобных популярных проектов, и понимает, что это необходимо для повышения уровня известности ее жениха. Некоторые и вовсе уверены, что Кирилл никому не понравится на проекте и Олеся специально придет к нему, чтобы стать парой не только в социальных сетях.

Есть и те пользователи Инстаграм, которые считают это заявление дешевых хайпом, так как по их мнению, Кирилл "руки-базуки" Терешин просто не пройдет кастинг.

Вот только у "синтолового качка" явно есть свой план, не зря же он уже несколько раз признавался в любви к Ольге Бузовой и даже ходил к ней в ресторан. Возможно, на реалити фрик планирует добиваться внимания именно этой популярной телеведущей.

Сама Бузова никак не реагирует на высказывания "синтольщика".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664150" frameborder="0"></iframe> "Синтоловый качок" собрался на "Дом-2".

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