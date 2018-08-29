2018-08-29T18:03:53+03:00
Общество

Невеста "синтолового качка" бросила его перед свадьбой

Звезда "Дома-2" заявила, что у нее есть более достойные кавалеры
Алена БЕЛЯЕВА
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Счастливая парочка больше не вместе. Фото: https://www.instagram.com/o.malibuСчастливая парочка больше не вместе. Фото: https://www.instagram.com/o.malibu
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Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Олеся Малибу разорвала помолвку со своим женихом Кириллом "руки-базуки" Терешиным. Популярная блогерша разместила сообщение об этом на своей страничке в Инстаграм, где и написала о причинах расставания с "синтоловым качком". По словам девушки, ей надоело, что фрик говорит про нее гадости и призналась, что уже нашла несколько достойных кандидатов на замену.

- Свадьбы не будет! Короче, пошел "Базука" к чертовой матери, задолбал! Ходит и меня перед другими бабами обзывает в надежде на секс. Я же с ним не спала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь! За мужиками не имею привычки бегать! И уже есть более достойные кандидатуры. Или ты думал, я за тебя, как за волшебный жезл вцеплюсь? Нет, не угадал!, - написала Олеся Малибу.

Пост вызвал настоящую бурю в комментариях. Некоторые подписчики поддержали девушку, другие же написали, что были уверены в том, что парочка фриков никогда не поженятся и их отношения это просто совместный пиар.

- Это хорошо! Ты достойна лучшего человека! Не могу понять, как ты с ним была. Удали фотки "Базуки" в Инстаграме и забудь его навсегда. Я всегда за тебя и твой выбор!

- Солнышко мое! Как я рада,что ты это поняла. Он тебе не нужен. Брось это ничтожество.

- Просто хайпанула, бабок заработала, с кем надо познакомилась и бросила этого идиота. Теперь следующая жертва на очереди. Красава!

- Я знал, что свадьбы не будет. Это все было ради хайпа. Ты сама его предавала, когда предлагала другим встречаться! Вот и верь после этого в синтоловую любовь!

Несмотря на волну негодования в комментариях и у Малибу, и у Терешина, последний пока никак не комментирует разрыв со своей невестой.

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