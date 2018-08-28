2018-08-27T18:02:49+03:00
Общество

"Синтоловый качок": Поставлю 50 тысяч на победу Хабиба

Кирилл Терешин уверен, что Нурмагомедов одолеет Макгрегора [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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"Синтоловый качок" поставит деньги на победу Хабиба"Синтоловый качок" поставит деньги на победу Хабиба
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Кирилл "руки-базуки" Терешин начал усиленно заниматься спортом. Он ходит на силовые тренировки, боксирует и похоже, начал считать себя настоящим знатоком смешанных единоборств. Фрик настолько уверен в своих знаниях, что решил поставить на это деньги. Вот только даже приятели фрика поднимают его на смех - запись этого разговора выложили в интернет.

Один из друзей "синтолового качка" спросил, нравится ли тому ММА и смотрит ли он бои.

- Смотрю, так как слежу за Конором Макгрегором. Скоро будет его бой с Нурмагомедовым и в этот раз я за Хабиба буду болеть. Он очень быстрый, хорошо двигается, а ирландец, по моему мнению, медленный, - заявил Кирилл "руки-базуки" Терешин.

Друзья высмеяли заявление "синтольщика" и отметили, что тот, наверное, хотел сказать о более высоком мастерстве боя Нурмагомедова, а не его скорости.

- Может я в этом не разбираюсь, но мне показалось, что он именно быстрее. И я верю в его победу, - продолжил упорствовать фрик.

Чтобы доказать свою правоту, "синтоловый качок" готов даже рискнуть крупной суммой денег. Кирилл Терешин заявил, что сделает ставку на результат боя:

- Поставлю 50 тысяч на победу Хабиба, - сказал Кирилл "руки-базуки" Терешин.

Комментаторы в социальных сетях высмеяли слова "синтолового качка" о медлительности Макрегора:

- Покажите Конору этого знатока ММА. Ему секунды хватит, чтобы превратить этого фрика в лепешку.

«Синтоловый качок» рассказал о своей любви к MMA.

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