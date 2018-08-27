Чемпион Европы по самбо "уничтожил" "синтолового качка"
Чемпион Европы по самбо Максим Новоселов устроил настоящее испытание для Кирилла "руки-базуки" Терешина. Спортсмен провел для фрика силовую тренировку, снял это все на видео и выложил на свой You-Tube-канал. Ролик самбист назвал просто, но ёмко: "Уничтожение синтолового качка Кирилла Терешина".
Фрику, который постоянно рассказывает небылицы о силе своих накаченных синтолом бицепсах, пришлось в реальном бою доказывать, что они хоть что-то могут. При этом, еще до тренировки Терешин признал, что боится огромного Новоселова, ведь он такой крупный, а сам Кирилл весит всего 72 килограмма.
"Синтоловый качок" провалился практически на всех испытаниях. Он не смог проявить себя ни в боксерском поединке, ни в ножевом бое. Терешин был уверен, что уж в имитации уличной драки сможет постоять за себя, но и тут он оказался слишком слабым физически.
Спортивная подготовка Терешина совершенно не удовлетворила Максима Новоселова. Но самбисту удалось найти в этой ситуации и положительные стороны:
- Кирилл Терешин прошел испытания. Он начал заниматься спортом и приводить себя в форму, несмотря на свои уродливые руки. я постараюсь ему в этом помочь, - отметил спортсмен.
Видео с тренировки "синтолового качка" быстро набрало четверть миллиона просмотров и огромное количество комментариев. Примечательно, что многие подписчики канала действительно волновались о здоровье фрика, но только из-за того, что в итоге может пострадать Максим Новоселов.
- Макс, зря ты ему такие нагрузки даешь, они ведь ему противопоказаны. Порвется одна из многочисленных кист в руках или тромб попадет в важную артерию и он может умереть. Или просто в крупную артерию попадет и тогда "синтольщик" потеряет конечность, а посадить за такое могут тебя. Рискуешь.
Среди тех, кто посмотрел видеозапись нашлись и такие, кто поддержал спортивные начинания "синтольщика":
- Ребята, он хоть что-то делает и пытается исправить свои ошибки, а вы сидите на диване с едой, смотрите это видео и хейтерите.
- Я конечно всё понимаю, все хотят хайпануть на базуках, но человеку нужен врач, а не ваши загоны. Вы посмотрите на его руки к концу тренировки - это просто ужас. Желаю парню здоровья, но это походу уже без толку. Молитесь, чтоб не помер после таких перегрузок.
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