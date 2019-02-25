2019-02-25T16:32:23+03:00
Происшествия

"Какая бомба, блин": чиновники из Дагестана даже не шелохнулись после слов полицейского о готовящемся в их здании теракте

Спокойствие сотрудников после предупреждения о минировании поражает [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Личность "телефонного террориста" устанавливаетсяЛичность "телефонного террориста" устанавливаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дагестанском городе Избербаш "телефонный террорист" заставил эвакуироваться всех сотрудников из здания местной администрации.

Утром 22 февраля в дежурную часть позвонил аноним и заявил, что заложил там бомбу. Полицейские во избежание возможных жертв тут же примчались на место и, сорвав заседание, прямо с трибуны объявили: "Поступило сообщение, что в здании заложена бомба!".

Но чиновники после тревожного предупреждения как сидели на своих местах, так и продолжили. Никто даже не шелохнулся. Вместо того, чтобы приготовиться к эвакуации, госслужащие принялись шутить и озвучивать предположения, где террорист мог бы спрятать взрывчатку. Удивительную реакцию сотрудников заснял на видео один из присутствующих, вероятнее всего, коллега:

- Наверху там ищите бомбу, - спокойно ответил один из присутствующих.

- Нету никакой бомбы, блин, - без дрожи в голосе продолжил другой.

В Дагестане "телефонный террорист" заминировал городскую администрацию. Но бесстрашные чиновники продолжали сидеть в здании, как ни в чем не бывало..

Поразительное спокойствие на новость о риске реального теракта ошарашила сотни пользователей в соцсетях. Но как рассказали в управлении МВД Дагестана, несмотря на бесстрашие чиновников, эвакуация все-таки состоялась. Специалисты и кинологи, в итоге, никакой бомбы не нашли. Личность "телефонного террориста" устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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