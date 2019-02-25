2019-02-25T18:08:16+03:00
Политика

Глава Дагестана распустил собрание депутатов из-за лени

За три месяца чиновники села Ленинаул не удосужились провести ни одного заседания и разом поплатились своими мандатами
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Владимир Васильев разобрался с ленивыми чиновниками отправив их на покой. Фото: пресс-служба главы Республики ДагестанВладимир Васильев разобрался с ленивыми чиновниками отправив их на покой. Фото: пресс-служба главы Республики Дагестан
Изменить размер текста:

Глава Дагестана не намерен терпеть безалаберное отношение и лень чиновников. Владимир Васильев подписал закон о роспуске депутатов села Ленинаул, которые за три месяца не удосужились хотя бы раз собраться на заседание.

Возмутившая Владимира Васильева ситуация произошла осенью 2017 года. Депутаты шестого созыва буквально впали в зимнюю спячку. Народные избранники не просто наплевали на свои обязанности и не являлись на плановые заседания — они и не думали их назначать. В итоге со 2 октября по 19 января 2018 года чиновники просто не работали.

Но среди народных избранников всё-таки нашёлся один искатель правды. Депутат Ленинаула Жибраил Чокиев устал уговаривать коллег обсудить накопившиеся вопросы и взывать к их чувству вины. Чиновник обратился с жалобой в суд. И только тогда ошалевшие от такой новости народные избранники решили всё-таки собраться на заседание.

Текст закона о роспуске 14 депутатов сельсовета Леникента

Текст закона о роспуске 14 депутатов сельсовета Леникента

Но было поздно. Дело приняли к рассмотрению и Верховный суд республики констатировал необходимость роспуска собрания депутатов. Мятежный чиновник Чокиев вдруг понял, что сам попадает под сокращение и даже попытался подать апелляцию на решение суда, но тщетно. Документы передали в правительство.

— В соответствии со статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» на основании вступившего законную силу решения Верховного суда Республики Дагестан, распустить собрание депутатов сельского поселения «село Ленинаул» Казбековского района Республики Дагестан, — говорится в тексте закона, опубликованного на сайте главы республики.

Без работы остались 14 депутатов. В их числе пострадал и сам заявивший в суд Жибраил Чокиев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какая бомба, блин»: чиновники из Дагестана не испугались звонка телефонного террориста

Спокойствие сотрудников после предупреждения о минировании поражает (подробности, видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел
Военный эксперт «КП» скептически отнесся к громким заявлениям о том, что наши подлодки находятся «на расстоянии выстрела» от американских центров принятия решений [видео]
Новости 24
В Ингушетии убийце, который сжег тело друга в камине, дали 9 лет тюрьмы
На Ставрополье в среднем зарабатывают около 30 тысяч в месяц
Более 4,5 млн автоплатежей совершили жители Юга и Северного Кавказа
Знаменитый молот Тора появился в «Гармонии»
На Ставрополье орудовала банда несовершеннолетних грабителей
Из старья и палок: в дагестанской школе рухнул потолок
Авария в Пятигорске: пьяный лихач на "Land rover" убил 45-летнего мужчину
Ставрополец убил и забетонировал свою любовницу в колодце
В Кисловодске за незаконные госторги на 240 млн будут судить экс-чиновника
В Пятигорске девушка из жалости приютила 28 белых крыс
Граждане России рассказали, что думают о деле Арашуковых
Ставропольская прокуратура нашла многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
Во Владикавказе пойман маршрутчик-наркоман