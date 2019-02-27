2019-02-27T11:21:51+03:00
Происшествия

В Нальчике ликвидированы три вооруженных террориста

Боевики засели в частном доме и стреляли по спецназу
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Нальчике ликвидированы два вооруженных террористаВ Нальчике ликвидированы два вооруженных террористаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Три вооруженных террориста, оказавшие вооруженное сопротивление спецназу, предположительно ликвидированы в Нальчике. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, ликвидированы три бандита, заблокированные в частном доме в микрорайоне Александровка в Нальчике. Преступники отказались сдаваться полиции и вступили в перестрелку с силовиками.

В Нальчике был срочно введен режим КТО. Спецназу пришлось пойти на штурм здания, где засели вооруженные террористы. Жители окружающих домов были эвакуированы. Личности нейтрализованных боевиков устанавливаются.

Сейчас в Нальчике действует ряд специальных мер и временных ограничений. Полицейские ведут поиск возможных пособников и подельников убитых террористов. По факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело.

Пострадавших и погибших среди силовиков и мирного населения во время спецоперации, по предварительным данным, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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