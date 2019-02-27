В Нальчике ликвидированы три вооруженных террориста
Три вооруженных террориста, оказавшие вооруженное сопротивление спецназу, предположительно ликвидированы в Нальчике. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, ликвидированы три бандита, заблокированные в частном доме в микрорайоне Александровка в Нальчике. Преступники отказались сдаваться полиции и вступили в перестрелку с силовиками.
В Нальчике был срочно введен режим КТО. Спецназу пришлось пойти на штурм здания, где засели вооруженные террористы. Жители окружающих домов были эвакуированы. Личности нейтрализованных боевиков устанавливаются.
Сейчас в Нальчике действует ряд специальных мер и временных ограничений. Полицейские ведут поиск возможных пособников и подельников убитых террористов. По факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело.
Пострадавших и погибших среди силовиков и мирного населения во время спецоперации, по предварительным данным, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Кабардино-Балкария»