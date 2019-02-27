Опубликованы кадры оперативной съемки с места ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии

В Национальном антитерористическом комитете (НАК) рассказали подробности ликвидации двух террористов в Нальчике. Также опубликованы фото и видео спецоперации в столице Кабардино-Балкарии.

Как уточнили в НАК, спецслужбами была получена информация о нахождении в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых трех вооруженных членов религиозно-экстремистской группировки.

Силовиками было принято срочное решение о проведении контртеррористической операции (КТО). С 4 часов утра 27 февраля в Нальчике был введен режим КТО.

Фото: НАК.

Жильцов соседних домов срочно эвакуировали полицейские.

Окруженным в доме бандитам было предложено бросить оружие и немедленно сдаться правосудию. В ответ бандиты начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Ответными выстрелами террористы были сразу же нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены автоматы убитых боевиков и патроны к ним. Дом, где прятались бандиты, существенных повреждений не получил.

Личности боевиков установлены. По имеющимся данным, они готовили совершить в Кабардино-Балкарии крупные теракты. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирного населения, по информации НАК, нет.

Идет поиск пособников террористов. По факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694345" frameborder="0"></iframe> Уничтожение боевиков в Кабардино-Балкарии.ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Фото: НАК.