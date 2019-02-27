Опубликованы кадры оперативной съемки с места ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии
В Национальном антитерористическом комитете (НАК) рассказали подробности ликвидации двух террористов в Нальчике. Также опубликованы фото и видео спецоперации в столице Кабардино-Балкарии.
Как уточнили в НАК, спецслужбами была получена информация о нахождении в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых трех вооруженных членов религиозно-экстремистской группировки.
Силовиками было принято срочное решение о проведении контртеррористической операции (КТО). С 4 часов утра 27 февраля в Нальчике был введен режим КТО.
Фото: НАК.
Жильцов соседних домов срочно эвакуировали полицейские.
Окруженным в доме бандитам было предложено бросить оружие и немедленно сдаться правосудию. В ответ бандиты начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Ответными выстрелами террористы были сразу же нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены автоматы убитых боевиков и патроны к ним. Дом, где прятались бандиты, существенных повреждений не получил.
Личности боевиков установлены. По имеющимся данным, они готовили совершить в Кабардино-Балкарии крупные теракты. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди мирного населения, по информации НАК, нет.
Идет поиск пособников террористов. По факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело.
Уничтожение боевиков в Кабардино-Балкарии.ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Фото: НАК.
Ликвидация террористов в КБР.
ИСТОЧНИК KP.RU