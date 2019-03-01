Умер больной лейкозом мальчик, мечту которого исполнил Путин

Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту встретиться с президентом России исполнил Владимир Путин, скончался. В реанимации клиники Димы Рогачева 19 февраля состояние больного раком мальчика внезапно ухудшилось. Как рассказала мама Коли Елена, в кровь попала инфекция из-за который произошел сердечный приступ.

- Я была рядом, когда это случилось. Врачи плакали. Все были в шоке. Коля уже шел на поправку, поэтому никто даже представить себе не мог, что такое может произойти, - сквозь слезы рассказала женщина. - Президент позвонил потом. Выразил соболезнования и слова поддержки. Преподнес розы.

Похоронили мальчика в День защитника Отечества 23 февраля в Кисловодске. Траты на церемонию на себя взяли местные власти и губернатор Ставропольского края.

- В военно-патриотическом центре, куда ходил Коля, в это воскресенье проведут посвященные его памяти соревнования, - добавила Елена Владимировна.

Напомним, перед Новым годом больной лейкозом Коля Кузнецов прилетел в Кремль, где осуществил мечту пожать руку президенту.

Путин пожал руку мальчику, мечтавшему с ним встретиться.

О мальчике с особенным желанием Владимир Путин узнал незадолго до их встречи и в столицу ребенок полетел уже по приглашению главы государства, несмотря на тяжелое заболевание.

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