2019-03-01T19:25:26+03:00
Общество

Умер больной лейкозом мальчик, мечту которого исполнил Путин

Коля Кузнецов очень хотел пожать руку Президенту. Накануне Нового года это сбылось [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба президента РФФото: пресс-служба президента РФ
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Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту встретиться с президентом России исполнил Владимир Путин, скончался. В реанимации клиники Димы Рогачева 19 февраля состояние больного раком мальчика внезапно ухудшилось. Как рассказала мама Коли Елена, в кровь попала инфекция из-за который произошел сердечный приступ.

- Я была рядом, когда это случилось. Врачи плакали. Все были в шоке. Коля уже шел на поправку, поэтому никто даже представить себе не мог, что такое может произойти, - сквозь слезы рассказала женщина. - Президент позвонил потом. Выразил соболезнования и слова поддержки. Преподнес розы.

Похоронили мальчика в День защитника Отечества 23 февраля в Кисловодске. Траты на церемонию на себя взяли местные власти и губернатор Ставропольского края.

- В военно-патриотическом центре, куда ходил Коля, в это воскресенье проведут посвященные его памяти соревнования, - добавила Елена Владимировна.

Напомним, перед Новым годом больной лейкозом Коля Кузнецов прилетел в Кремль, где осуществил мечту пожать руку президенту.

Путин пожал руку мальчику, мечтавшему с ним встретиться.

О мальчике с особенным желанием Владимир Путин узнал незадолго до их встречи и в столицу ребенок полетел уже по приглашению главы государства, несмотря на тяжелое заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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