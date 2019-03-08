В Дагестане получили срок преступники, пытавшиеся похитить министра ради выкупа

В Дагестане суд вынес приговор похитителям министра - местным жителям Магомеду Омарову и Яхья Алискантову.

По данным следствия, Омаров, занимая пост по охране высших чиновников в Росгвардии Дагестана, в феврале 2017 года разработал план похищения министра строительства и Ибрагима Казибекова. За его освобождение преступник рассчитывал получить 100 миллионов рублей.

С этой целью организатор преступления предложил Алискантову принять в нем участие. Алискантов нашел для этого двоих, как ему казалось, исполнителей похищения. Но те, опасаясь уголовного преследования, добровольно пришли в полицию с заявлением о готовящемся преступлении и сдали организаторов.

Полицейские немедленно приняли решение об инсценировке похищения министра. 21 июля 2017 года сразу после передачи муляжа части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей, участники преступления были задержаны.

Верховный суд Дагестана приговорил Омарова к 8 годам колонии строго режима, а Алискантова к 9 годам. Они также должны выплатить штраф в 100 тысяч рублей каждый.