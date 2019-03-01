2019-03-01T22:39:20+03:00
Происшествия

В Кисловодске инспекторы скрутили пьяного бойца Емельяненко за рулем золотого "Мерседеса"

Спортсмен обматерил полицейских и до последнего "качал права" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Это далеко не первый скандал с его участием. Фото из архива sovsport.ruЭто далеко не первый скандал с его участием. Фото из архива sovsport.ru
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В Кисловодске вдрызг пьяный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко помял несколько авто на своем золотом "Мерседесе". Спортсмен пытался уйти от преследующих его полицейских и сметал все машины на пути.

Нетрезвый боец пытался удрать.

Несколько часов Емельяненко "качал права" и на требование выйти из машины отвечал матом. Из-за руля его вытащили силой:

Емельяненко устроил разборки с полицейскими в Кисловодске.

- В отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия. В настоящее время нарушитель доставлен в отдел внутренних дел Кисловодска. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали инцидент для "Комсомольской правды на Северном Кавказе" в МВД Ставропольского края.

И даже в отделении полиции Александр Емельяненко продолжал дерзить.

Напомним, что 37-летний младший брат знаменитого четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Александр Емельяненко засветился в куче скандалов.

В 2012 году его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета. В 2013-м спортсмен устроил драку в столичном кафе (одного человека забрала "Скорая") и был снят с турнира за пьяные тренировки в Тюмени. А в 2015-м за изнасилование горничной бойца даже посадили на 4,5 года. Но уже в 2016-м он освободился по УДО и по приглашению главы Чечни вернулся в спорт, вступив в клуб "Ахмад". Впрочем, этой осенью боец покинул организацию.

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО: ДОСЬЕ "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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