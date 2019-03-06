Министр здравоохранения Ингушетии спасла женщину на борту самолета

Глава Минздрава Ингушетии спасла жизнь женщине на борту самолета. Марем Арапханова летела из Москвы обратно в республику, когда в салоне началась паника. Оказалось, что у одной из пассажирок начался эпилептический приступ.

Арапханова была единственным врачом на борту и смогла оперативно помочь женщине, чем спасла ей жизнь.

Примечательно, что тем же рейсом из рабочей поездки в столицу возвращался и глава республики Юнус-Бек Евкуров. Глава Ингушетии пообщался с пассажиркой после приступа и поинтересовался ее самочувствием. Сейчас женщина находится дома и ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, это не первый случай, когда министры здравоохранения спасают жизнь пассажирам в самолете. В декабре прошлого года на помощь женщине пришел глава Минздрава КЧР Казим Шаманов.Он летел обычным рейсом из Москвы в Минеральные Воды, когда одна из пассажирок начала терять сознание. Шаманов диагностировал у нее гипотонический криз и оказал всю необходимую помощь. В итоге, пилотам не пришлось совершать экстренную посадку и женщина смогла самостоятельно спуститься по трапу самолета.