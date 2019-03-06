2019-03-06T15:36:03+03:00
Происшествия

В Германии уроженца Кавказа обвинили в подготовке теракта

Магомед-Али был связан с преступниками, планировавшими серию взрывов в Европе
Алена БЕЛЯЕВА
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Уроженца Чечни подозревают в подготовке терактаУроженца Чечни подозревают в подготовке терактаФото: REUTERS
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В Германии предъявили обвинения в терроризме 31-летнему уроженцу Северного Кавказа. По данным федеральной прокуратуры, Магомед-Али С. представляет угрозу государству.

Следователи считают, что мужчина хотел совершить нападение на почве исламизма, чтобы убить как можно больше людей или по крайней мере нанести ущерб стране. Ему было важно заставить местных жителей чувствовать страх и неуверенность за свои жизни.

На сайте прокуратуры сообщается, что еще до приезда в Германию Магомед-Али был сторонником экстремистско-исламистской идеологии, которую считал необходимым распространять с помощью взрывов и убийств.

В Берлине он стал участником запрещенной сейчас ассоциации мечети, где еженедельно призывал единомышленников поддерживать глобальный "джихад".

После этого он решил устроить взрыв в Германии и даже собрал самодельную бомбу. Взрыв произвести не удалось, так как Магомед-Али был арестовал 22 августа 2018 года. Он обвиняется в подготовке теракта с использованием взрывчатых веществ.

Кстати, его сообщниками оказались террористы, планировавшие взрыв на избирательном участке во время президентских выборов во Франции. Их также удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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