2019-03-05T16:29:18+03:00
Звезды

Дагестанская порнозвезда продолжила сниматься несмотря на риск заболеть ВИЧ

Во всех крупных студиях Европы объявлен карантин из-за откровений инфицированного актёра Начо Видаля
Андрей ЗОБОВ
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Дагестанка Ада Махачева (Kira Queen) проигнорировала карантинДагестанка Ада Махачева (Kira Queen) проигнорировала карантинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В европейской порноиндустрии приостановлены почти все съёмки — один из самых влиятельных актёров Начо Видаль объявил, что его тесты на ВИЧ дали положительный результат. Но, несмотря на переполох, дагестанская актриса и модель Ада Махачева, более известная под псевдонимом Kira Queen, продолжила сниматься.

Экстренная ситуация была объявлена в феврале. 14 числа большинство влиятельных студий Европы, специализирующихся на «кино для взрослых» одновременно прекратили все съёмки. Всё благодаря актёру Начо Видалю, который откровенно заявил о том, что он получил положительные тесты на ВИЧ.

Европейские СМИ стали тиражировать информацию о том, что Видаль мог на протяжении долгого времени скрывать эту информацию. А учитывая, что плотность съёмок в индустрии колоссальна, под угрозой оказались сотни мужчин и женщин. Поэтому, волевым решением, все съёмки прекратили и актёры разом бросились сдавать тесты.

Но это не остановило томную дагестанку Аду Махачеву. И 19 февраля она опубликовала новый ролик со своим участием. Девушка, работавшая с Начо в компании Private, снимавшаяся в одних и тех же декорациях и с одними актёрами не испугалась перспективы ВИЧ. Преданная фанатка своей работы продолжила съёмки в «экстренных» условиях и не преминула похвастаться этим в Twitter.

Напомним, что Ада Махачева сбежала из родного Дагестана в Санкт-Петербург, а после и в Европу, чтобы стать звездой кино для взрослых. Девушка признаётся, что получает искреннее удовольствие от съёмок в подобных роликах.

Увлечение красавицы не поняли ни в семье, ни в Дагестане. Ей пришлось покинуть Россию из-за угроз и преследования. Как признавалась сама Махачева, трудности иногда возникают даже в Буддапеште и Барселоне, где она сейчас живёт и снимается, однако все трудности только убедили её в том, что кино для взрослых — это её путь и свободный выбор.

Смелостью девушки восхищаются в социальных сетях. Актриса рассказывала, что среди негативных комментариев нередко появляются и слова поддержки. Анонимно дагестанские девушки признаются ей в симпатии и просят научить их некоторым трюкам из её профессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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