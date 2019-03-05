Forbes: Миллиардеры Северного Кавказа за год заработали $4,6 млрд

Миллиардеры Северного Кавказа снова в плюсе. Самым богатым человеком России стал уроженец Дагестана Леонид Михельсон, существенно увеличивший своё состояние. Но при детальном рассмотрении ситуации оказывается, что все остальные бизнесмены медленно беднеют, а то и вовсе разоряются, попадая за решётку. Об этом сообщает журнал Forbes, опубликовавший очередную версию списка самых богатых людей планеты.

По данным издания, на ведущие позиции за прошлый год вырвался бизнесмен, основной акционер крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэк» и нефтехимического холдинга «Сибур», а также многих других больших компаний. Состояние уроженца дагестанского города Каспийск оценивается в 24 миллиарда долларов, причём за год Михельсон увеличил свои активы на треть — плюс 6 миллиардов. В общем списке богатейший человек страны занимает 32 место.

А вот остальные бизнесмены Северного Кавказа не слишком хорошо зарабатывают. Второй богатейший выходец СКФО — владелец крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов. Несмотря на сообщения о серьёзных успехах магната на биржевом рынке, по данным Forbes за год бизнесмен потерял 100 миллионов долларов. Любимый многими дагестанцами меценат расположился на 257 месте с состоянием в 6,3 миллиарда.

Сулейман Керимов стал вторым богатейшим бизнесменом на Северном Кавказе несмотря на судебные тяжбы во Франции

Серьёзно уменьшились активы ингушского бизнесмена Микаила Гуцериева. Основной владелец группы предприятий «Сафмар», специализирующейся в сфере добычи полезных ископаемых, а также финансовом секторе, строительстве и гостиничном бизнесе потерял 1,1 миллиард долларов. Его состояние уменьшилось до $3,7 млрд — это 568 строчка рейтинга.

Брат ингушского магната Саит-Салам Гуцериев тоже обеднел, потеряв порядка 200 миллионов долларов. Его состояние составляет $1,3 млрд. Почётная 1717 строчка.

Стоит заметить, что Северный Кавказ надолго потерял двух постоянных гостей списка Forbes — совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их финансовые успехи за год сложно оценить, ведь счета бизнесменов арестованы из-за уголовного преследования. Их обвиняют по статьям «Мошенничество», «Растрата», «Организация преступного сообщества», а Магомеда привлекли ещё и за хранение оружия.

Зиявудин, как и его брат Магомед, в одночасье лишились места в списке Forbes и попали под следствиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В список Forbes попали шесть миллиардеров с Северного Кавказа

Трое из них приходятся друг другу родственниками (подробности).

Сенатор из Дагестана за полдня разбогател на 20 млрд рублей

Акции компании Керимова за несколько часов буквально взлетели в цене (подробности).

Дагестанский бизнесмен купил журнал Forbes Russia

Новый владелец журнала приходится зятем Рамазану Абдулатипову (подробности).