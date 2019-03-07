2019-03-07T11:21:54+03:00
Происшествия

Число отравившихся в дагестанском детском саду выросло до 22

Симптомы болезни обнаружились и у двоих взрослых
Алена БЕЛЯЕВА
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В больнице находятся 22 ребенкаВ больнице находятся 22 ребенкаФото: "КП" Архив
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В Дагестане возросло число детей, которые отравились в детском саду в селе Советское Магарамкентского района республики. Теперь в больнице находится 22 ребенка в возрасте от 2 до 4 лет. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном Минздраве, сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавших малышам. Однако их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, с симптомами отравления в местную больницу попали и двое взрослых, которые работали в дошкольном учреждении.

Как сообщает следственное управление СКР по республике, сейчас представители ведомства проводят доследственную проверку. Согласно предварительной информации, малышам стало плохо сразу после того, как они покушали в садике 6 марта нынешнего года. Врачи диагностировали у детей пищевую интоксикацию. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас следователи устанавливают причины отравления и выясняют, кто был ответственным за контроль качества питания в детском саду. К делу подключились и специалисты профильных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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