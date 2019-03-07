Число отравившихся в дагестанском детском саду выросло до 22

В Дагестане возросло число детей, которые отравились в детском саду в селе Советское Магарамкентского района республики. Теперь в больнице находится 22 ребенка в возрасте от 2 до 4 лет. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном Минздраве, сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавших малышам. Однако их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, с симптомами отравления в местную больницу попали и двое взрослых, которые работали в дошкольном учреждении.

Как сообщает следственное управление СКР по республике, сейчас представители ведомства проводят доследственную проверку. Согласно предварительной информации, малышам стало плохо сразу после того, как они покушали в садике 6 марта нынешнего года. Врачи диагностировали у детей пищевую интоксикацию. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас следователи устанавливают причины отравления и выясняют, кто был ответственным за контроль качества питания в детском саду. К делу подключились и специалисты профильных ведомств.