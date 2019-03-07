В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детсаду

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления более 20 воспитанников детского сада в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.

По предварительным данным следствия, 6 марта в селе Советском Магарамкентского района Дагестана 22 ребенка детского сада после обеда почувствовали недомогание. У все у них медиками предварительно было диагностировано пищевое отравление.

Следствие ведется по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту пищевого отравления воспитанников детского сада.

При осмотре места происшествия в пищеблоке детсада были изъяты предметы посуды, а также некоторые продукты. Ранее сообщалось, что детский сад в селе Советском Магарамкентского района Дагестана закрыт на пять дней после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых.