В Грозном во время селфи с мишкой насмерть разбилась 17-летняя девушка

Восьмое марта условно можно разделить на две части - сначала представительницы прекрасного пола получают подарки, а потом выкладывают фотографии с презентами соцсетях. Вот и 17-летней Амине А. из Грозного очень захотелось похвастаться мишкой, которого ей подарили. Девушка решила, что эффектный снимок получится на окне ее квартиры на последнем этаже. Амина обняла игрушку, забралась на подоконник, повернулась для лучшего ракурса и... вместе с плюшевым другом полетела вниз.

Травмы, полученные девушкой при падении почти с 30-метровой высоты оказались несовместимыми с жизнью. Как уточнил «КП на Северном Кавказе» источник в силовых структурах региона, жертв трагедии могло быть больше.

- Момент падения видела подруга Амины, стоявшая внизу. От шока у нее произошел эпилептический припадок. Медикам чудом удалось ее откачать, - пояснил наш источник.

По результатам доследственной проверки вряд ли будет возбуждено уголовное дело - все указывает на то, что произошел ужасный, но все-таки несчастный случай.