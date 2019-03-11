В Дагестане террорист пытался превратить жену в "живую бомбу"

В Дагестане Верховный суд подтвердил приговор боевику, который хотел сделать из знакомых женщин "живые бомбы".

Саад Исмаилов был осужден за участие в террористической ячейке и незаконный оборот оружия. 20-летний преступник был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима и пытался обжаловать приговор.

По версии суда и следствия, члены банды Исмаилова устроили ножевую атаку на полицейских в августе 2017 года. Сам Саад должен был сделать взрывчатку для поясов смертников, которые бы активировали супруги боевиков вблизи полицейских.

Перед совершением теракта Исмаилову выдали на хранение два магазина к автомату Калашникова с патронами и сказали ждать телефонного звонка. Вот только в назначенный день Саад из страха не взял трубку и его сообщники устроили нападение на полицейских без него. Два 19-летних террориста на местной заправке зарезали одного полицейского и тяжело ранили второго. Преступники были ликвидированы на месте.

Исмаилов пару дней ходит с патронами к автомату в сумке, пока не был пойман полицейскими. Саад хотел выкинуть патроны, но не успел.

На допросе задержанные члены банды рассказали, что Исмаилов пытался соорудить "пояса смертников" для своей жены и супруги главаря банды Ислама Полатова. По замыслу боевиков, женщины должны были совершить самоподрыв среди полицейских, которые приехали бы на место теракта.

Если первоначально обвиняемые рассказали следователям о нападении на полицейских и своих дальнейших планах, то затем отказались от своих показаний и доказывали, что не имеют никакого отношения к террористам. Вот только их апелляция была отклонена и преступникам придется отсидеть в колонии весь срок.