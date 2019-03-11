В Дагестане не одобрили идею построить "Хабиб Арену" в виде папахи

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вдохновил архитекторов на проектирование уникального спортивного комплекса Khabib Arena. Команду художников поразили упорство и желание бойца доказать свое превосходство всему миру, а главное - то, как спортсмен сотворил из мужского головного убора народов Кавказа узнаваемый символ его родины и победы.

Впечатления от Нурмагомедова мастера отразили в экстерьере одноименной арены, превратив здание в гигантскую папаху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/696406" frameborder="0"></iframe> Концепт проект спорткомплекса "Khabib Arena" в Дагестане. Видео: Concept MV.

По задумке, комплекс вместит 7 тысяч зрителей и кроме ринга включит тренировочные залы, парк, гостиницу и музей выдающихся спортсменов Дагестана. А боковые части подчеркивают неразрывную связь папахи с буркой, которая, по замечанию архитектора, защищала от непогоды предков народа Кавказа. Ночью здание будет подсвечиваться и выглядеть как парящий орел. Вот только местные красоту не оценили.

- Мы показали проект инвесторам из Дагестана. Им понравился, но местным, как мы судим по откликам, не очень, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" креативный директор Вадим Мацковяк. - Конечно, мы видим его воплощение на родине Нурмагомедова, но он не привязан к республике. Поэтому арена может появиться в другом месте даже как цирк или концертный зал.

А не приглянулся спорткомплекс, в большинстве, по одной причине. Жители Дагестана в один голос заявляют, что республике надо развивать не спорт, а более важные направления - образование, медицину, например.

- Опомнитесь! Дагестан должен показать, что кроме кулаков у наших ребят есть мозги! - говорят местные. - Ничего не имею против, но больницу городскую хотели закрыть из-за недостаточного финансирования, а новую арену - пожалуйста.

Размах у идеи впечатляющий, а значит на реализацию потребуются миллионы. Сколько денег придется затратить - не берутся говорить даже сами создатели "эскиза". Хабиб Нурмагомедов предложение отстроить в республике такую громадину в его честь пока никак не комментирует.

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