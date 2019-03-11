Боевика из Чечни спустя два десятка лет осудят за теракт в Буденновске

В Ростове-на-Дону пройдет суд над членом банды Басаева, принимавшем участие в захвате заложников в Буденновске еще в 1995 году. Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, сейчас бывший боевик сидит под стражей. Его уголовное дело рассмотрит в особом порядке Северо-Кавказский окружной военный суд.

- Заместитель Генпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", "захват заложников","участие в банде" и "террористический акт", - уточнили в прокуратуре.

Следователи добавляют, что зовут боевика Руслан Исламов. Но 15 лет ему удавалось жить рядовым гражданином России по новому паспорту с другим именем и фамилией.

Напомним, что, спустя более чем 23 года со дня теракта на Ставрополье осудили 31 боевика из банды Шамиля Басаева. Тогда при захвате больницы погибли 129 человек и ранения получили 317 человек. В заложниках удерживали 1,5 тысяч человек.

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14 июня 1995 года. Террористы разгромили местный отдел внутренних дел, расстреляли мирных жителей, взорвали Дом пионеров, похозяйничали в здании местной администрации, собрали с улиц и из близлежащих домов заложников и конвоировали плененную колонну из сотен невольников в районную больницу... (подробности).