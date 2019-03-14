2019-03-14T02:13:16+03:00
Звезды

«Синтоловый качок» сбежал из проекта «Брат-3», испугавшись откровенных сцен

Представитель фрика сообщил, что это противоречит моральным принципам парня
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
«Синтоловый качок» оказался исполнять главную роль в новом фильме «Брат-3». Фото: страница Кирилла Терёшина в соцсетях / кадр из фильма «Брат»«Синтоловый качок» оказался исполнять главную роль в новом фильме «Брат-3». Фото: страница Кирилла Терёшина в соцсетях / кадр из фильма «Брат»
Изменить размер текста:

Знаменитый «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин сенсационно и со скандалом покинул проект «Брат-3», отказавшись сниматься в откровенных постельных сценах. Пятигорский фрик молча ушёл с пресс-конференции, услышав, что фильм будет тиражироваться на «сайтах для взрослых».

Скандальная идея продолжить трилогию Алексея Балабанова принадлежит перу эпатажного шоумена Стаса Барецкого. Он стал идейным вдохновителем проекта, но с каждым шагом всё больше шокировал публику.

Самым громким его заявлением стала новость о том, что одну из главных ролей в продолжении культовой дилогии отдадут не имеющему мало-мальского представления о кинематографе фрику Кириллу Терёшину. Парень получил популярность из-за «рук-базук», перекачанных дешёвыми маслами, заменившими тогда ещё совсем небогатому пятигорчанину распространённый на западе синтол. Уже тогда стало предельно ясно, что проект ориентирован на создание максимального хайпа и вряд ли увидит свет. Кроме «Синтолового качка», сниматься в фильме позвали Никиту Джигурду и скандального бойца ММА Вячеслава Дацика.

Не брат ты мне!.Кадры из фильма

Но на пресс-конференции в среду Барецкий перешёл все мыслимые границы, сообщив, что «Брат-3» выйдет в «лёгкой» и «тяжёлой» версиях. При том вторая будет полна откровенных сцен и получит распространение на «сайтах для взрослых».

— Руки-базуки будет простым таким, русским парнем, который качает мышцы. Но на него «наедут» серьёзные люди, которые создадут герою определённые проблемы. Будет задача, которую ему придётся решить, — с азартом рассказывал собравшимся журналистам шоумен Барецкий. — Кроме того, мы собираемся наполнить кино постельными сценами.

После этих слов не выдержал, кажется, даже «Синтоловый качок». Терёшин молча встал со своего места и пошёл к выходу, игнорируя все вопросы всполошившихся журналистов. Никаких комментариев фрик не дал, но тут же подоспел его представитель, объяснивший поведение Кирилла.

— Мы ничего не знали о таких планах. Не знали сюжета. Согласились сниматься в фильме из-за любви к первым двум частям. И мы, может, не самые правильные люди, но стараемся поступать правильно и жить правильной жизнью, — объяснил резкий демарш «базук» боец Максим Новоселов. — Съёмки для таких сайтов — это не то, чего мы ожидали.

После этого пресс-конференцию пришлось экстренно сворачивать. И, после побега Терёшина, перспективы вызывавшего столько гнева проекта стали ещё более туманными.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Синтоловый качок» сыграет одну из главных ролей в фильме «Брат-3»

Кирилл Терешин уже ответил согласием на предложение режиссера картины Стаса Барецкого (подробности).

«В съемках фильма «Брат-3» я не участвую»: Иван Краско поймал на лжи Стаса Барецкого

Шоумен делится подробностями сценария и продолжает перечислять звезд, которые у него снимаются, вот только знаменитости не в курсе (подробности).

Виктор Сухоруков назвал идею снять фильм «Брат-3» бредом и глупостью

Актер, сыгравший в первых двух картинах, также опроверг сообщения о своем участии в «продолжении» (подробности, видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе
Лихач сбил троих людей на Ставрополье
В Ставрополе 83-летний пенсионер раскусил телефонного афериста
В Нефтекумске водитель напал на остановивших его сотрудников ГИБДД
В Ставрополе автомобилист сбил женщину и скрылся
Молодые семьи на Ставрополье будут получать больше
Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии
Сенатора Арашукова отстранили от должности
В Дагестане по подозрению в убийстве ребенка задержали мать
Ставрополь снова засыпет снегом
В Ставрополе спасли замерзавшую на улице пожилую пару
На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе
Скончался гражданин Азербайджана, попавший в ДТП с грузовиком на Ставрополье
На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*
На Ставрополье преступник осквернил два храма
Энергетики Северного Кавказа призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России
Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин
Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
На Ставрополье утонули два пенсионера
В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть