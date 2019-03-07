"Синтоловый качок" сыграет одну из главных ролей в фильме "Брат-3"

Кирилл "руки-базуки" Терешин решил попробовать себя в новом амплуа. Если раньше "синтоловый качок" записывал только плохой рэп, то теперь он станет актером. О своем дебюте на этом поприще фрик из Пятигорска рассказал подписчикам в Инстаграм.

- Скоро я вместе со Стасом Барецким снимусь в фильме "Брат-3. Младший", - заявил Терешин в своем сториз.

Кстати, на видео присутствовал и сам Барецкий, который подтвердил данную информацию. Музыкант и шоумен заявил, что фильм станет настоящей "бомбой" российского кинопроката.

По словам Барецкого, для своего фильма он подобрал максимально звездный состав. Кроме "синтолового качка" в съемках продолжения лент Алексея Балабанова примут участие Никита Джигурда, Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков и балерина Анастасия Волочкова, которая уже дала предварительное согласие на съемки.

Впрочем, информация о начале съемок продолжения культового российского фильма вызывало у пользователей интернета неоднозначную реакцию. Многие обвинили Барецкого в том, что он просто хочет хайпануть. А, когда стало известно, что одну из главный ролей действительно получил "синтоловый качок", в комментариях в соцсетях разразилась настоящая буря.

- Не трогайте легендарное кино! Зачем портить наше восприятие такого хорошего фильма этим фриком с раздутыми руками? Да он же деревянный Буратино, который и пары слов связать не может.

- "Синтольщик" в "Брате"?! Что, больше людей в мире не осталось? Он же, мягко говоря, не самый умный человек. Да еще может и без рук остаться во время съемок.

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