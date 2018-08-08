Девушки, деньги и стволы: "синтоловый качок" записал новый рэп

СЕГОДНЯ 14:52 2018-08-08T14:54:36+03:00

Теперь "синтоловый качок" еще и певец

Кирилл "руки-базуки" Терешин рассказал о своем богатстве и успехе в клипе [видео]

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"Синтоловый качок" продолжает покорять музыкальный Олимп со своими рэп-композициями. 22-летний Кирилл Терешин после своего Дня рождения презентовал новую песню, которую он записал вместе с исполнителем Грантом.

Новое творение этого своеобразного дуэта мало чем отличается от прошлого: парни рассказывают о том, как у них много денег и поклонниц, разбрасываются пятитысячными купюрами и грозят своим зрителям оружием.

Парень уверен, что популярен у девушек

Кирилл "руки-базуки" Терешин в этот раз исполнил длинный куплет и даже спел припев:

Рядом только лишь братья! Продолжаем пахать мы,

Чтоб просто потом разгребать свои бабки лопатой.

Посмотри на запястья - оцени, потеряйся

Ты думаешь все так просто? Нет, дружок, это реальность.

Пара сучек на заднем, пара сучек в парадном -

Эти сладкие крали хотят, чтоб с собой я забрал их.

Этот город ненастья. Здесь скорее вместо "здрасьте" дадут битой по пасти.

Мне говорят: "Челоу,братан, ты просто расслабься!",

Но я просто расслаблюсь, когда выйду на старость.

А сейчас я в игре по сей день, как в воде Посейдон.

Каждый тянет канат в свою сторону и это дурдом.

Мы чтим свои корни. Мы в мире на воле, где груз идет тоннами, но все же много голодных,

Но все же разный взгляды на мир, на любой ствол у нас найдется крупнее калибр!

Беги пока у тебя много сил! Вали, вали со стен квартир.

Фрик хвастается своим богатством

Зрители в социальных сетях подняли "синтолового качка" на смех. Дело в том, что звук на видеоряд накладывали отдельно и получился забавный рассинхрон. Кроме того, сама манера и текст песни вызвал у пользователей только негодование и желание оскорбить исполнителей:

- Рифмы нет , текст кошмар , клип вообще школотронский. Одним словом - ужас. Люди берегите уши и глаза.﻿

- Мало того, что нет рифмы, так сам клип выглядит убого... Кирилл, у тебя нет таланта, куда ты лезешь?

- Дешево снято, дешево выглядят, дешевые бабы. Попробовали бы синтол в язык накачать, может лучше бы вышло.

Несмотря на огромное количество негатива, фрик не планирует останавливаться и продолжит читать рэп. Впрочем, "синтольщику" не привыкать к такой реакции публики, ведь практически все его действия вызывают у людей негодование.

Синтоловый качок снял новый клип .Фрик продолжает свой музыкальный путь

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