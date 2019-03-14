Появилось видео погони за боевиками на Ставрополье

В ночь на 14 марта на Ставрополье произошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков. Преступники планировали совершить на территории края теракт, но об их планах стало известно сотрудникам ФСЮ.

Силовики выяснили, что преступники находятся в Шпаковском районе недалеко от хутора Балки. Они попытались остановить преступников, но те лишь начали отстреливаться и даже бросили гранату.

В результате погони, боевики были ликвидированы. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в информационном центре Национального антитеррористического комитета, у них нашли гранату, оружие и боеприпасы. Оказалось, что мужчины приехали на Ставрополье из Волгоградской области. Оба они являются сторонником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Жители края и силовики не пострадали.

Губернатор Ставрополья уже выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за нейтрализацию боевиков:

- Сегодня ночью в окрестностях Ставрополя спецслужбы провели операцию по ликвидации двоих боевиков. Преступники заехали в наш край из другого региона, их намерения ничего хорошего для ставропольцев не предвещали. Операция проведена быстро и чисто. Самое главное: пострадавших среди мирных граждан и защитников правопорядка нет. Благодарю сотрудников правоохранительных структур за оперативное и точное действие, - написал в своем аккаунте в Инстаграм Владимир Владимиров.