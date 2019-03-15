2019-03-15T15:47:12+03:00
Происшествия

Это худшее, что я видел: Нурмагомедова ужаснул теракт в Новой Зеландии

Спортсмен раздавлен новостью о стрельбе в мечетях города Крайстчерч [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Кадры прямой трансляции, шокировавшие Хабиба НурмагомедоваКадры прямой трансляции, шокировавшие Хабиба НурмагомедоваФото: Социальные сети
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Звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками ужасом от увиденного на записи стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Напомним, жертвами теракта стали 49 человек, ещё 50 ранены.

При этом известно, что 28-летний австралийский неонацист Брендон Таррант вёл прямую трансляцию расстрела мусульман на своей странице в Facebook. Именно это видео повергло в шок именитого бойца.

— Мы принадлежим богу и возвращаемся к нему. Эти кадры, наверное, худшее, что я видел за всю свою жизнь. Аллах знает лучше нас. Всем терпения, — написал спортсмен в своём Instagram.

Напомним, что Таррант и четверо его сообщников атаку около 13:40 по местному времени — 3:40 по Москве. Они атаковали мечети в Крайстерче: на Дин-Авеню, был убит 41 человек, а в мечети Линвуд Масджид, расстреляли ещё семерых верующих. Ещё один пострадавший скончался в больнице. Всего в зданиях находилось около 300 человек.

Спецслужбы Новой Зеландии сообщают, что все участники теракта задержаны полицией.

Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

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Массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты еще семеро верующих. Еще один пострадавший умер в больнице (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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