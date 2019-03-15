«Расхитители гробниц» в поисках артефактов вскрыли древние курганы в Дагестане

В Дагестане археологи обнаружили очередные могильники, разграбленные «чёрными копателями». На этот раз пострадали два кургана Андрейаульского могильника в Хасавюртовском районе.

— Наши сотрудники проверили сообщения археологов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в агентстве по охране культурного наследия республики. — от рук «чёрных копателей» пострадали два могильника Андрейаульского городища. Захоронения ещё не исследовались археологами и были сделаны в период с I по Х век нашей эры. Это уголовное преступление.

Расхитители гробниц пытались нажиться на захоронениях своих предков. Они выкопали два уходящих вертикально вниз шурфа в поисках драгоценностей и артефактов.

«Расхитители гробниц» пользуясь металлоискателями находят и разоряют древние курганыФото: Олег РУКАВИЦЫН

— Всё это делается для того, чтобы нажиться на сокровищах и артефактах. «Черным копателям» интересно всё: от амфор и монет до древних украшений и драгоценностей. Всё это реализуется на чёрном рынке и отправляется в частные коллекции в обход государства, — рассказали в Дагнаследии.

Оказывается, что расхищение могил стало профессией для некоторых дагестанцев и даже приобрело популярность. Искатели сокровищ не пытаются скрывать свою деятельность и даже выкладывают отчёты о проделанной работы на Youtube.

— В Дагестане веками очень уважительно относились к захоронениям и проблемы «чёрных копателей» почти не существовало, — сообщил «КП» профессор археологического института РАН в Дагестане Муртазали Гаджиев. — Но теперь всё иначе. Последние пять-семь лет мы постоянно находим разорённые курганы и могильники, являющиеся частью культурного наследия и охраняемые государством. При чём в некоторых преступники ничего не находят, потому что их успели разворовать много веков назад. А остальные пустеют их усилиями.

Под лопаты искателей сокровищ попали два кургана Андрейаульского могильника. Фото: пресс-служба Дагнаследия

«Чёрные копатели» работают гораздо быстрее археологов, потому что учёным нужно согласовать и подготовить раскопки, а преступники-энтузиасты просто вооружаются металлоискателем и идут в поля.

— Не волнуйтесь, расхитителям гробниц, ограбившим эти могильники светит уголовная статья. За осквернение памятников культуры они могут получить до 6 лет лишения свободы или пять лет обязательных работ, — пояснил профессор Гаджиев.

Преступников, разграбивших курганы уже ищут. Дагнаследие уже составило акты, они направлены в прокуратуру республики.

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