2019-03-15T15:50:41+03:00
Наука

Мистическая находка в Ингушетии: в горах обнаружили древнюю усыпальницу со множеством скелетов

Ученые выясняют, кому могли принадлежать кости [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Археологический центр имени КрупногоФото: Археологический центр имени Крупного
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В Ингушетии в окрестностях архитектурного комплекса Цизды археологи нашли уникальный склеп. Он представляет собой двухскатную наземную усыпальницу. Конструкция словно вросла в землю и на первый взгляд кажется вратами в глубь холма.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" специалисты Археологического центра имени Крупнова, особенность склепа - наличие гладкой кровли.

- Это, вероятнее всего, семейная фамильная усыпальница, - отметил заведующий отделом мониторинга Центра Археологии Ингушетии Алихан Дозариев. - Точный возраст находки только предстоит установить. Склеп могли построили еще в средневековье (15-17 веке).

Фото: Археологический центр имени Крупного

Фото: Археологический центр имени Крупного

Конструкция высотой около четырех метра, имеет прямоугольное основание и два лаза в фасадной южной и западной стенах. Внутри обнаружено множество человеческих костей. Кому могли принадлежать скелеты - ученым предстоит выяснить. По всей видимости, усыпальница могла принадлежать какому-то знатному роду.

Как отмечают археологи, кроме этого склепа им предстоит обследовать круглые святилища. Их также обнаружили только сейчас в одном из районов республики.

Напомним, ранее в Гамурзиевском городище Ингушетии раскопали удивительную женщину с деформированным черепом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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