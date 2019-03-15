2019-03-15T18:45:32+03:00
Происшествия

В Дагестане спецназ скрутил экстремистов «подаривших» 10 миллионов ИГ*

Силовики скрутили мужчин по подозрению в финансировании международного терроризма
Андрей ЗОБОВ
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Спецоперация по задержанию банкиров ИГ* прошла в двух городах Дагестана. Фото: СК РФСпецоперация по задержанию банкиров ИГ* прошла в двух городах Дагестана. Фото: СК РФ
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В Дагестане спецназ провёл спецоперацию, задержав в двух городах экстремистов, собиравших средства для запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета России, 41-летнйи житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района попали под уголовное преследование по статье «финансирование терроризма».

Следствие считает, что в период с 2015 по 2017 год они, пользуясь специальными счетами, перевели на счета международной террористической организации 10 миллионов и 10 тысяч рублей. Средства были направлены против интересов России и пошли на вооружение и поддержание группировок боевиков в Сирии.

В дома экстремистов ворвались элитные подразделения МВД Дагестана при поддержке коллег из ФСБ по СКФО. Подозреваемых задержали, в их квартирах прошли обыски, в ходе которых изъяты экстремистская литература, телефоны и платёжные средства.

В данный момент следствие собирает доказательства по уголовному делу. Решается вопрос о заключении предполагаемых преступников под стражу. Согласно УК РФ, им может грозить от 5 до 15 лет колонии.

*ИГ — запрещённая на территории Российской федерации международная террористическая организация

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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