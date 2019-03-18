2019-03-18T20:33:35+03:00
Происшествия

На Украине арестовали боевика, убившего семью Калиниченко в Чечне

Преступник находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола
Евгения СОКОРЕВА
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Фото убийцы: Национальная полиция УкраиныФото убийцы: Национальная полиция Украины
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В Харьковской области украинские правоохранители поймали убийцу, сбежавшего из Чечни после расправы над русскоязычной семьей Калиниченко. Трагедия произошла 17 августа 2009 года неподалеку от Грозного в Первомайском селе. Двоих мужчин и трех женщин боевик застрелил в их доме, пока те спали. В живых оставил только двоих маленьких детей возраста полутора и трех лет.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, задержали 32-летнего преступника во время профилактической операции "Розыск".

- Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился международном розыске по линии Интерпола и Европола. Он входил в состав преступной группы и в 2008 году на почве межнациональной розни убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что оперативники из МВД Чечни объяснили расправу над Калиниченко тем, что один из членов семьи опознал бандита знакомым террориста-смертника Беслана Чагиева. Последний подорвал себя у здания республиканского Министерства внутренних дел 15 мая 2009 года.

- Это бесчеловечное преступление. Просто невозможно подобрать слова, чтобы выразить свое возмущение. Чего они хотят добиться, чего хотят доказать? …Случившееся уже предел всему. Это не по-чеченски, не по-русски и не по-мусульмански, - прокомментировал тогда убийство глава Чечни Рамзан Кадыров и пообещал крупное вознаграждение за информацию о преступниках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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