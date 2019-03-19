Миллион от Кадырова потратили, а племянников - в детдом: родня отказалась от сирот, получив денежную помощь

На Украине спецслужбы задержали находившегося в международном розыске боевика, который 9 лет назад учинил страшную расправу над семьей Калиниченко в чеченской станице Первомайской. Имя и фамилию мужчины не называют, лицо не показывают, известно лишь, что ему 32 года. Однако о причастности его к ужасному преступлению спецслужбы Украины говорят уверенно. Подозреваемый, вероятнее всего, будет экстрадирован в Россию, где над ним состоится суд.

Массовое убийство, произошедшее в Первомайской, оставалось нераскрытым почти 10 лет. Ночью в дом к спящей семье Калиниченко вошли вооруженные люди. Всех расстреляли во сне. Погибли 62-летняя Вероника Калиниченко, ее сын Алексей и дочь Антонина, их родственники Мария Свинцова и Дмитрий Крючков. В живых боевики оставили только двух маленьких сыновей Алексея и Антонины — Васю и Илюшу. Одной из версий убийства была месть беглого террориста. Якобы Алексей Калиниченко на одной из видеозаписей опознал оперативникам боевика, позировавшего рядом с террористом-смертником, позже подорвавшим себя у здания МВД Республики.

Убийство семьи Калиниченко потрясло многих. Рамзан Кадыров назвал его «чудовищным, бесчеловечным преступлением» и пообещал оказать материальную помощь семье погибших.

- Если у детей есть близкие родственники, мы поможем им в воспитании. Если таковых нет, я готов забрать их в свою семью и растить как собственных детей, - заявил тогда глава Чечни.

Родственники нашлись. Дядя мальчиков Валерий Калиниченко забрал детей к себе в поселок Котово Волгоградской области. У Валерия и его жены Елены было трое собственных детей, и они жили в маленькой двухкомнатной квартире, но семья решила, что справится. Тем более что Рамзан Кадыров сдержал обещание и выделил семье миллион рублей на расширение жилплощади. А еще полмиллиона накинуло правительство Волгоградской области.

На эти деньги семья Калиниченко купила коттедж, в котором по 1/7 доли отдала Васе и Илюше. А через два года после усыновления тетя и дядя поняли, что не могут больше содержать и воспитывать двух племянников. У одного из мальчиков оказалась эпилепсия, у другого — проблемы с ногой. Решили, что в детдоме им будет лучше, чем в коттедже. Но закадычные друзья Калиниченко- семья Горшеневых — сжалились над детьми.

- Отдайте их нам! Мы справимся, - умоляли Наталья и Сергей. На том и порешили. Горшеневы оформили опеку и забрали мальчиков к себе — в дополнение к двум родным дочкам. С тех пор все у детей благополучно. Семья переехала в новый дом, а в 2018 году семью Горшеневых на конкурсе замещающих семей даже признали одной из лучших в районе и вручили грамоту. Правда, с Калиниченко Горшеневы с тех пор не общаются. И даже удалили их телефоны.

У семьи Горшеневых сил хватает не только на воспитание четверых детей.

- Мы злейшие враги, - рассказывает Наталья Горшенева. - Ни копейки, ни слова поддержки от них с тех пор не было, хотя я считаю, что дети получили вред здоровью в их семье. Илюша, когда мы его забрали, был истощен до крайности, ему даже поставили диагноз «дистрофия». У Васи были и остаются проблемы с ногой: она была вырвана из сустава, когда мы его забрали. Сам с собой сотворить такое он никогда бы не смог. Из-за этого сейчас одна нога короче другой, и нам придется и ему оформлять инвалидность. Мы обращались к Калиниченко по поводу возврата нам деньгами долей, которые принадлежат детям в коттедже, купленном на деньги Кадырова, но они с нами напрямую говорить не хотят. Видимо, будем подавать в суд. Органы опеки обещают нам в этом помочь.

- Кстати, и от дома в Первомайской, на который Вася и Илюша как наследники могли претендовать, тоже ничего не досталось, - вступает в разговор муж Натальи Сергей Горшенев. - Калиниченко обменяли его на шестисотый «Мерседес», пригнанный из Чечни, который потом продали. Денег с этой продажи мы не видели.

Зато Горшеневым уже несколько лет продолжают писать в социальных сетях внезапно объявляющиеся дальние родственники Васи и Илюши.

- Видимо, выделение материальной помощи резко обостряет родственные чувства к детям. Правда, как выясняется, ненадолго, - горько шутит Сергей.