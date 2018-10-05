2018-10-05T18:15:57+03:00
Общество

В честь 200-летия Грозного Кадыров подарил 200 квартир малоимущим

Еще в честь праздника провели 200 свадеб [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Чечне в честь 200-летия Грозного на деньги из Фонда Кадырова для 200 малоимущих семей купили квартиры.

Ключи от жилья вручил на торжественном открытии праздника глава республики.

Сегодня же в Цветочном парке Грозного сыграли сразу 200 свадеб:

В честь 200-летия Грозного сыграли 200 свадеб .

И это далеко не все, чем обещает запомниться День рождения столицы Чечни. Через пару часов для местных жителей и гостей со всех уголков России пройдет торжественный концерт с участием звезд российского Шоу-биза.

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