В честь 200-летия Грозного Кадыров подарил 200 квартир малоимущим
Еще в честь праздника провели 200 свадеб [видео]
Фото: соцсети
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В Чечне в честь 200-летия Грозного на деньги из Фонда Кадырова для 200 малоимущих семей купили квартиры.
Ключи от жилья вручил на торжественном открытии праздника глава республики.
Сегодня же в Цветочном парке Грозного сыграли сразу 200 свадеб:
В честь 200-летия Грозного сыграли 200 свадеб .
И это далеко не все, чем обещает запомниться День рождения столицы Чечни. Через пару часов для местных жителей и гостей со всех уголков России пройдет торжественный концерт с участием звезд российского Шоу-биза.