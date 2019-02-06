Кадыров подарил ещё один люксовый Mercedes семье Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-06T11:05:55+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил семье бойца Хабиба Нурмагомедова ещё одну люксовую машину. В этот раз Mercedes достался отцу спортсмена Абдулманапу.

Новостью в социальных сетях поделился сам спортсмен. На днях он посетил Чеченскую Республику и встретился с Кадыровым. Но из путешествия действующий чемпион вернулся не с пустыми руками — за огромный вклад в победу спортсмена автомобиль получил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

khabib_nurmagomedov Абдулманап Нурмагомедов рядом с подаренным Mercedes

— Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо, Брат Рамзан Кадыров за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу нашей республики. Пусть Всевышний дарует Вам долгие годы жизни, чтобы Вы могли и дальше служить чеченскому народу! — Написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, что глава Чечни очень высоко ценит спортивные достижения дагестанца. После победы Хабиба над Конором Макгрегором Кадыров поздравил Нурмагомедова, подарив элитную машину Mercedes премиум-класса.

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ИСТОЧНИК KP.RU