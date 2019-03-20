2019-03-20T16:48:56+03:00
Общество

Шестилетний "Шварценеггер" из Чечни установил новый мировой рекорд по отжиманию на брусьях

Мальчик смог отжаться целых 330 раз [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Мальчик установил новый мировой рекордМальчик установил новый мировой рекордФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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20 марта самый юный силач Чечни установил новый мировой рекорд по отжиманию на брусьях. Шестилетний Рахим Куриев смог 330 раз отжаться на брусьях за один подход. Представители Книги рекордов России это достижение официально зафиксировали и теперь ребенок считается самым сильным и выносливым в своей возрастной категории.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Рахим Куриев уже становился рекордсменом всего несколько месяцев назад - в ноябре прошлого года. Тогда, еще пятилетний мальчик из чеченского села Дуба-Юрт, за 2 часа и 30 минут смог отжаться от пола 3202 раза без перерыва. Так что теперь он дважды рекордсмен и побить его результат будет очень не просто.

Кстати, первая попытка Рахима стать самым выносливым ребенком провалилась. Мальчик смог отжаться 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут, но его достижение так и не засчитали. Дело в том, что во время испытания он смотрел мультфильмы, что не понравилось представителям Книгой рекордов России.

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Впрочем, Куриев легко доказал, что достоин находиться в списке сильнейших. Это отметил и глава Чечни Рамзан Кадыров, который сделал Рахима самым юным Почетным жителем республики и подарил ему новенький Mercedes.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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