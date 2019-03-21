В Карачаево-Черкесии местные устроили самосуд над наркодилером из Чечни

В ауле Абаза-Хабль Карачаево-Черкесии местные забили палками 47-летнего жителя Чечни. В тяжелом состоянии Ильдара Абдулаева отвезли в районную больницу 10 марта. Несколько дней медики боролись за жизнь мужчины, но от полученных травм он скончался.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского СКР, преступников поймали по горячим следам. Полицейским те признались, что избили наркодилера за торговлю "смертью" в их республике. Сказали, что убивать никого не собирались, а хотели только жестоко проучить.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - добавил пресс-секретарь Следственного комитета КЧР Сергей Шуваев.

Самосуд устроили поздним вечером. После избиения истязатели устроили допрос. Все засняли на телефон. По этическим соображениям израненного мужчину показать не можем и приводим лишь небольшой фрагмент:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/698480" frameborder="0"></iframe> Видео 18+. Самосуд в КЧР.

Диалог состоялся следующий:

- Ты барыжить еще будешь?

- Нет.

- Скольких людей ты здоровье погубил? Много, да? "Кайф" продавал, да?

- Привозил.

- А жена продавала, да?

- Да.

По инкриминируемой статье задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

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