Обвинявшегося в убийстве из кровной мести дагестанца оправдали

Коллегия присяжных заседателей полностью оправдала жителя Дагестана, обвинявшегося в убийстве по мотиву кровной мести. Следствие считало, что мужчина зарезал убийцу своего родного брата.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан, в 2005 году осуждённый потерял брата. Виновником его смерти он считал своего дальнего знакомого и по всем традициям объявил ему кровную месть.

Возмездия обидчик дождался лишь через 5 лет, когда освободился из тюрьмы. По версии следствия, 9 мая 2010 года обвиняемый подговорил друга и они вызвали кровника на серьёзный разговор. В беседе заговорщики объявили, что убийца должен расплатиться за смерть брата и обвиняемый убил оппонента ударом ножа в живот.

Дело было передано в Верховный суд Дагестана. Коллегия присяжных заседателей выслушала доводы следствия, но, после долгих прений, согласилась с доводами защиты. Предполагаемого убийцу признали полностью непричастным к убийству кровного врага.

— С него полностью сняты все обвинения, и, согласно уголовно-правовому кодексу, 28 марта судья будет обязан подчиниться мнению присяжных и вынести оправдательный приговор по громкому делу, — резюмировала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.