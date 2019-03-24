В Чечне получил срок парень, жестоко убивший таксистку из Северной Осетии

В Чечне на 23 с половиной года посадили убийцу женщины-таксистки из Cеверной Осетии, 25-летнего Тимура Махашева.

- В ночь на 21 апреля 2018 года Махашев ехал вместе с потерпевшей Стеллой Уртаевой в салоне автомобиля «Лада Калина» на улице Ашхабадской города Грозного, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики. - Там, с целью хищения чужого имущества, напал на таксистку и 19 раз ударил ее в шею и грудь ножом.

Женщина скончалась от тяжелых ран. Убедившись, что она не подает никаких признаков жизни, злоумышленник сбросил труп в реку Сунжа. Так он надеялся замести следы.

После убийства Махашев завладел машиной «Лада Калина» Стеллы Уртаевой и ее мобильным телефоном «Самсунг». Парень попытался скрыться, но был найден и арестован полицией.

Убитая, напомним, была матерью троих детей, жила бедно, поэтому и подрабатывала частным извозом. Ее жестокое убийство шокировало весь Северный Кавказ.

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