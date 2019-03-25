Очевидцы: в небе над Ставропольем засняли НЛО

Жители Труновского района Ставрополья утверждают, что сняли на видео странный сверкающий объект, зависший в небе над селом. Характерное свечение и удивительное исчезновение заставило многих говорить о том, что над краем пролетело НЛО.

Автор утверждает, что неопознанный летающий объект был снят вечером в субботу над селом Труновское. Видео распространилось по нескольким группам в социальных сетях и получило широкий резонанс. На кадрах видно, что объект парит в небе над домами. Появление феномена сопровождается низким рокотом, отдалённо походим на звук двигателей самолёта. Сам объект освещён яркими бирюзовыми огнями и хорошо заметен на вечернем небе. На протяжении нескольких секунд он висит в небе. Заканчивается всё совершенно фантастически: над НЛО появляется нечто, отдалённо похожее на портал и через несколько секунд объект бесследно исчезает.

НЛО в небе над Ставропольем.

Особо впечатлительные пользователи социальных сетей тут же бросились комментировать видео. Люди даже связали появление НЛО и сейсмическую активность в Георгиевском городском округе. Доверчивых людей не смутило даже существенное расстояние — между районами 130 километров.

Другие пользователи заметили, что запись подозрительно похожа на фейк. Во-первых НЛО многим подозрительно напомнило квадрокоптер — даже звук похож. Также скептики подчёркивают, что чересчур яркий свет привлекает слишком много внимания. Если бы подобный объект завис на значительной высоте — его заметили бы многие. И он обязательно попал бы на несколько видеозаписей. В том числе в объективы широко распространённых в России авторегистраторов.

Большие вопросы вызвал момент исчезновения НЛО. Появление «портала» в небе — классическая сцена из кино о пришельцах. Крайне маловероятно, что реальный внеземной объект был бы так похож на мечту фантаста.