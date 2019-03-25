"Везде была кровь": страшная авария в Дагестане унесла жизни четырех человек

В понедельник 25 марта в Дагестане на повороте к поселку Авадан при столкновении иномарки с отечественной легковушкой погибли четыре человека, а еще один участник ДТП чудом выжил и попал в больницу с многочисленными травмами.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, детей среди жертв нет, а причины трагедии только предстоит выяснить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/699191" frameborder="0"></iframe> Страшная авария в Дагестане попала на видео.

- Авария произошла в понедельник между селами Берикей и Падар на федеральной трассе "Кавказ", - уточнили полицейские. - Столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "ВАЗ 2106". Погибли трое из машины "ВАЗ". А пострадавший и еще один погибший находились в иномарке.

Со слов очевидцев на месте столкновения "везде была кровь".