2019-03-25T17:36:26+03:00
Происшествия

"Везде была кровь": страшная авария в Дагестане унесла жизни четырех человек

Еще один участник ДТП чудом выжил и попал в больницу [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кадры с места трагедии выложили в соцсети очевидцыКадры с места трагедии выложили в соцсети очевидцыФото: Евгения СОКОРЕВА
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В понедельник 25 марта в Дагестане на повороте к поселку Авадан при столкновении иномарки с отечественной легковушкой погибли четыре человека, а еще один участник ДТП чудом выжил и попал в больницу с многочисленными травмами.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, детей среди жертв нет, а причины трагедии только предстоит выяснить.

Страшная авария в Дагестане попала на видео.

- Авария произошла в понедельник между селами Берикей и Падар на федеральной трассе "Кавказ", - уточнили полицейские. - Столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "ВАЗ 2106". Погибли трое из машины "ВАЗ". А пострадавший и еще один погибший находились в иномарке.

Со слов очевидцев на месте столкновения "везде была кровь".

Фото с места аварии Фото: СОЦСЕТИ

Фото с места аварииФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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