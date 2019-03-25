"Везде была кровь": страшная авария в Дагестане унесла жизни четырех человек
В понедельник 25 марта в Дагестане на повороте к поселку Авадан при столкновении иномарки с отечественной легковушкой погибли четыре человека, а еще один участник ДТП чудом выжил и попал в больницу с многочисленными травмами.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, детей среди жертв нет, а причины трагедии только предстоит выяснить.
Страшная авария в Дагестане попала на видео.
- Авария произошла в понедельник между селами Берикей и Падар на федеральной трассе "Кавказ", - уточнили полицейские. - Столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "ВАЗ 2106". Погибли трое из машины "ВАЗ". А пострадавший и еще один погибший находились в иномарке.
Со слов очевидцев на месте столкновения "везде была кровь".
Фото с места аварииФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
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