Мама чеченской "дюймовочки": "В 13 лет Анжела носит одежду годовалого ребенка, а обувь 12-го размера ей присылают из Германии"

Самая маленькая девочка в России, как стало известно 20 марта, живет в Грозном. В Книгу рекордов 13 летняя Анжела Ташуева попала с ростом 72,3 см.

Голос у малышки удивительный 00:00 00:00

С рождения ее представляют как "чеченскую дюймовочку" и "жемчужину" республики, замещая метафорой редкое наследственное заболевание "Синдром Секкеля". А с ним - безрадостный факт, что ради лечения дочки в Германии родители продали все имущество вместе с квартирой, и вот уже 7 лет кочуют по съемным жилищам.

В Германии Анжела нашла друзей и научилась говорить на немецком языкеФото: Евгения СОКОРЕВА

Год Анжела жила, лечилась и училась заграницей. Как рассказала "КП - Северный Кавказ" ее мама Румани, дочка сразу влилась в коллектив сверстников и пусть неуверенно, с ошибками, но общалась с одноклассниками на немецком языке, за что ее по отъезду отметили грамотой.

Мама Анжелы рассказала о дочке 00:00 00:00

- В Германию поехали, когда в Чечне не взялись вырвать ей зубы. Диагноз тогда еще не поставили, иммунитет был на нуле, она все время температурила. Ей становилось все хуже, - рассказала Румани Ташуева. - Тогда я продала все, что было, и повезла дочь на операцию в Европу. Там и поставили "Синдром Секкеля". Занять деньги на лечение было не у кого - у меня мать тоже инвалид, без руки.

Об особенности девочки узнали после УЗИ за неделю до родов. Врач сказала тогда, что из-за опоздания с диагностикой ничего не остается, как родить ребенка и смотреть уже по ситуации. На свет малютка Анжела появилась 19 марта в 2006 году с ростом 38 см и весом 700 граммов.

Одеть малышку - дело очень затратноеФото: Евгения СОКОРЕВА

- Самое трудное - подобрать гардероб. Анжела носит 12-й размер обуви и одежду годовалых детей. Подходящую ей вещь можно найти только в дорогих магазинах, - продолжает мама крохи. - Хорошо, из Германии 25 марта прислали отличную пару немецких башмачков, а значит не придется тратиться на фирменные ботиночки. Через соцсети незнакомая женщина связалась со мной и сказала, что пришлет Анжеле посылку.

Несмотря на серьезный диагноз, живет девочка как все дети. Обожает ходить по магазинам за красивой одеждой, игрушками и вкусностями. Ест три-четыре раза в день, только вдвое меньше сверстников. Завтракает кружкой сладкого чая. Помогает по хозяйству, принимает ванну, смотрит телевизор, рисует, танцует, поет. Единственное, со слов матери, ложится крошка в недетское время - не раньше часа ночи. Поэтому родителям приходится бодрствовать по 17-18 часов в сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/699408" frameborder="0"></iframe> Анжела любит танцевать и рисовать.

- Мечтаю увидеться с Ольгой Бузовой, - рассказала корреспонденту "КП-Северный Кавказ" сама Анжела. - Она мой кумир, слежу за ней в инстаграме и по телевизору смотрю.

Любопытно еще, что эта миленькая самая маленькая девчушка страны далеко не "ангелочек", какой может показаться. Родители открыто говорят, что от ее капризов иногда хочется сбежать.

- Захотела куклу - будет неделю, две, месяц канючить. Каждый день. И не забудет! Хоть убейся, но купишь в итоге. Очень капризная, - вздыхает ее мама.

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