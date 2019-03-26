Юноша из Ингушетии вернул путешественнику забытые в мечети 700 тысяч рублей

Удивительная история произошла в столице Ингушетии: 20-летний юноша Адам Евлоев нашёл в мечети барсетку. Открыл и обомлел — её недрах призывно зеленели новенькие пачки евро. Поздний вечер, пустой храм, ни одного свидетеля. Но парень даже соблазна не испытал. Захлопнул сумку и пошёл искать хозяина.

— Это было между восемью и девятью вечера. Я работал весь день в аэропорту. Вечером, как всегда, зашёл в мечеть при аэровокзале — помолиться. Вечером там всегда тихо и ни души. Пустой зал и только эта барсетка. Я помолился, подумал, и решил её на всякий случай забрать, чтобы сохранить. А когда открыл, увидел, что там очень крупная сумма денег, паспорта, визы, ключи — в общем всё самое важное, — рассказал Адам «КП - Северный Кавказ».

Молодой парень работает в службе авиационной безопасности аэропорта. Зарабатывает неплохие деньги. Но 9 тысяч евро (почти 700 тысяч рублей) для него сумма огромная. К счастью, юноша прекрасно воспитан. Поэтому новообретённое сокровище Адам понёс не домой, а к генеральному директору аэропорта «Магас» Вахе Евлоеву — посоветоваться.

Адам Евлоев обратился за помощью к директору аэропорта Вахе ЕвлоевуФото: Личный архив героя публикации

— Никакого соблазна забрать эти деньги у меня не было. Ничего подобного не чувствовал — так нормальные люди не поступают, понимаете? Я думал, как вернуть деньги сумку её хозяину. Поэтому пошёл к начальству, — серьёзно объяснил юноша.

Когда директор аэропорта узнал о происшествие, на место пригласили полицию. В присутствии стражей порядка сумочку вскрыли. Оказалось, что барсетку в аэропорту забыл путешественник из Чечни. Ценность на всякий случай передали смотрителю мечети и стали искать хозяина.

— Благодаря директору и нашим службам аэропорта его быстро нашли. Он был счастлив. Сказал, что в этой барсетке была вся его жизнь. Для него это тоже были большие деньги, — в голосе Адама звучит гордость. — Он пытался меня поощрить, но я отказался. Это не важно, я делал добро не для этого. Я считаю, что честность — долг каждого мусульманина.

КСТАТИ

Московский таксист вернул дагестанской бабушке забытый в машине миллион

Что делать, когда на твоём заднем сидении лежит миллион рублей? Простой паренёк из Киргизии решил, что его долг — вернуть их рассеянной бабушке из Дагестана. И прославился на всю страну (подробности).